У квітні середня зарплата в Україні виросла на 0,5% – Держстат

Середня заробітна плата штатних працівників України у квітні зросла на 0,5% порівняно з березнем 2026 року і становила 30,515 тис. грн,

Про це повідомляє Державна служба статистики

Оновлені дані за квітень свідчать, що найвищий рівень оплати праці залишається у Києві та області. У столиці це 48 003 грн, на Київщині – 30 584 грн.

Регіони з найнижчим рівнем оплати праці – Кіровоградщина (21 199 грн) та Чернівецька область (21 687 грн).

У квітні найвища оплата праці зафіксована у сфері інформації та телекомунікацій – 77 861 грн, найнижча (19 855 грн) – мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.

За даними відомства, заборгованість із виплати заробітної плати в Україні станом на 1 травня складала 3,7 млрд грн.

Уряд ухвалив постанову, яка змінює критерії бронювання військовозобов'язаних для критично важливих підприємств. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника рівень заробітної плати має становити не менше трьох мінімальних зарплат — 25 941 грн.

В Україні середній рівень нарахованої оплати у березні 2026 року для працівників апаратів центральних органів виконавчої влади становив 58,64 тис. грн, для обласного рівня - 35,8 тис. гривень.

У період з березня 2025 року по березень 2026 в Україні найбільше зросла зарплата у копірайтера в категорії реклама/дизайн/PR – з 12 500 до 24 500 грн (+96%), що є найвищим показником серед усіх проаналізованих вакансій.