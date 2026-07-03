В окупованому Криму після атак горять електропідстанції – пабліки

Українська правда

У соцмережах повідомляють, що після нічних атак горять кілька електропідстанцій у тимчасово окупованому Криму.

Джерело: "Кримський вітер" з посиланням на дані супутникової зйомки, інші пабліки

Деталі: Зазначається, що о другій годині ночі були зафіксовані теплові сигнали на ПС 110/35/10 кВ "Білогірськ".

Підстанція забезпечує електроенергією місто та околиці, а також великі промислові об'єкти, такі як тепличний комбінат.

Перед цим Telegram-канали всю ніч 3 липня повідомляли про вибухи в Криму.

Оновлено: Також, за даними "Кримського вітру", повторно зазнала ураження та горить електропідстанція "Мар'янівка" у Красногвардійському районі.

Електропідстанція 220/35/10 кВ "Мар'янівка" горить, щонайменше, з 02:46, – додає "Кримський вітер".

З 2024 по 2026 роки об'єкт проходить масштабну реконструкцію. Здійснюється заміна старих трансформаторів (потужністю 20 МВА) на нові, більш потужні (40 МВА).

Підстанція "Мар'янівка" раніше зазнала ураження та горіла в ніч на понеділок, 29 червня.

Поряд із селом Мар'янівка, де горить підстанція, також зафіксована пожежа в районі залізничного мосту біля села Янтарне.

Залізничний міст споруджено над Красногвардійською гілкою Північно-Кримського каналу.

Також горить електропідстанція у Старому Криму.

ЕПС 110/35/10 кВ "Старий Крим" — це важливий вузол електромереж, вузлова станція напругою 110 кВ.