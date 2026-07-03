Після ударів по підстанціях у Криму зупинилися приміські поїзди

У тимчасово окупованому Криму призупинили рух приміських поїздів між Сімферополем та Євпаторією і Джанкоєм.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

"Рух приміських поїздів з/до Євпаторії тимчасово призупинено. Рух приміських поїздів за маршрутом з/до Джанкоя здійснюється лише до станції "Елеваторна", — йдеться в повідомленні залізничного перевізника.

Причини призупинення руху в компанії не назвали. Але раніше повідомлялося, що вночі 3-го липня Крим зазнав атаки дронів, зазначає "Крим.Реалії".

Як писав Telegram-канал "Кримський вітер", посилаючись на дані супутникової зйомки, після нічних атак були пошкоджені та горіли низка електричних підстанцій у Белогорську, Красногвардійському районі, Старому Кримі, Джанкої.

Про будь-які наслідки атаки російська влада не повідомляла, українські військові ситуацію не коментували, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше у соцмережах повідомили, що після нічних атак горять кілька електропідстанцій у тимчасово окупованому Криму.

Перебої з електропостачанням у тимчасово окупованому Криму позначилися на постачанні води у низці населених пунктів на півострові.

Раніше влада тимчасово окупованого Криму заявила, що чимало скарг надходить від кримчан щодо "несправедливого розподілу електроенергії на території республіки". І що "свою роль відіграли фактори протидії противнику та технічний стан окремих підстанцій".