У Криму атаковані нафтотермінал та енергетична інфраструктура – ЗМІ

У тимчасово окупованому Криму були здійснені атаки на нафтогазовий термінал компанії "ТЕС" у Керчі, електропідстанції під Сімферополем та інші об'єкти.

Про це пише "Крим. Реалії".

Місцеві мешканці повідомляють, що вибухи було чутно в Сімферополі, Керчі та Гвардійському. Також російський голова тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв оголосив повітряну тривогу в місті, а російська влада Криму двічі за ніч повідомляла про перекриття руху на Керченському мосту.

Телеграм-канал "Кримський вітер" повідомив про ймовірний удар по нафтогазовому терміналу компанії "ТЕС" у Керчі, електроподстанції ПС "Сімферополь" 330 кВ у районі Строгонівки під Сімферополем, Таврійській ТЕС, а також російському військовому аеродрому в селищі Гвардійське.

Супутниковий сервіс NASA Firms фіксує виникнення пожеж у районі цих об'єктів.

Російська влада заявила про відсутність електроенергії в Алушті, Ялті, Бахчисараї та Сімферополі. Про відсутність світла в Севастополі також повідомляв Развожаєв, однак пізніше він заявив, що електропостачання було частково відновлено. Про інші ймовірні наслідки атаки російська влада Криму та Севастополя не повідомляла.

"У свою чергу, Міноборони РФ вранці 6 липня повідомило про нібито 519 збитих дронів над 21 регіоном у Росії, а також над Кримом та акваторіями Чорного й Азовського морів. Підтверджень цим заявам надано не було, а перевірити їх за допомогою альтернативних джерел в умовах війни неможливо", – говориться у повідомленні.

Про те, скільки БПЛА не вдалося збити, у відомстві не уточнюють. Про будь-які наслідки ударів там також не повідомили.

Нагадаємо:

У ніч на 6 липня дрони атакували Ярославль і Ленінградську область РФ, зокрема один із найбільших російських НПЗ і нафтоекспортні порти на Балтиці.

Раніше у соцмережах повідомлялося, що після нічних атак горять кілька електропідстанцій у тимчасово окупованому Криму.

Окупанти оголосили режим надзвичайної ситуації регіонального характеру у Криму та Севастополі.