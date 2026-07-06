За перше півріччя Україна ввела в експлуатацію 70 вітротурбін

Сектор вітроенергетики України демонструє стійке зростання: у першому півріччі 2026 року в Україні було введено в експлуатацію 70 вітротурбін загальною потужністю 414,8 МВт.

Такі дані Української вітроенергетичної асоціації.

Згідно з нещодавнім опитуванням учасників УВЕА, портфель вітроенергетичних проєктів в Україні на період 2027–2033 років перевищує 10 ГВт, водночас географія майбутніх ВЕС охоплює майже всі регіони країни.

Найбільший приріст нових потужностей очікується у 2028 та 2029 роках – 1773 МВт і 1972 МВт відповідно, в той час як у 2027 році прогнозується приєднання до енергосистеми України ще 1424 МВт нових вітрових потужностей.

"Поточна динаміка підтверджує стабільний розвиток вітроенергетичної галузі та її важливу роль у відновленні й трансформації енергосистеми України. Цікавим є й поява нового тренду: будівництво систем накопичення енергії на майданчиках ВЕС, а також проєктування і будівництво гібридних електростанцій, до складу яких входять ВЕС, СЕС і УЗЕ", – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше Україна завершила створення повноцінного внутрішнього циклу виробництва вітряків і може самостійно закривати внутрішні потреби держави в цьому сегменті обладнання.