У Криму обмежать подачу води через перебої у електропостачанні

Перебої з електропостачанням у тимчасово окупованому Криму позначилися на постачанні води у низці населених пунктів на півострові.

Про це пише "Крим. Реалії".

Так, у місті Армянськ та його околицях обмежать подачу води на кілька годин, інформує російська компанія "Вода Криму".

Через "нестабільну ситуацію з електропостачанням" в Армянську та навколишніх селах 3 і 4 липня буде запроваджено графік подачі води: 3 липня, Армянськ – з 16:00 до 22:00, 4 липня, прилеглі села – з 18:00 до 22:00.

"Протягом останнього тижня графіки подачі води запроваджуються в деяких населених пунктах різних районів анексованого Криму. Російська влада пояснює такі рішення відсутністю стабільного електропостачання на об'єктах водопостачання", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Північ і північний захід тимчасово окупованого півострову Крим на добу залишаться без електроенергії, а у Бахчисарайському районі запроваджено віялові відключення.

Раніше влада тимчасово окупованого Криму заявила, що чимало скарг надходить від кримчан щодо "несправедливого розподілу електроенергії на території республіки". І що "свою роль відіграли фактори протидії противнику та технічний стан окремих підстанцій".

Раніше так званий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що внаслідок нічної масованої атаки безпілотників на енергетичну інфраструктуру в ніч на 24 червня місто повністю залишилося без електропостачання.

Окупанти оголосили режим надзвичайної ситуації регіонального характеру у Криму та Севастополі.