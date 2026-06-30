Окупаційна влада заявила, що "найближчим часом" кримчани палива не отримають

Окупаційна влада Криму заявила, що найближчим часом у продаж великі обсяги палива не надійдуть і порадила мешканцям півострова "запастися терпінням".

Про це у Телеграм написав гауляйтер Криму Сергій Аксьонов.

Він також заявив, що громадський транспорт має працювати згідно з розкладом, і "жодних змін бути не повинно".

"Громадський транспорт, як і інші комунальні служби, повністю забезпечений паливом", – написав він у Телеграм.

При тому транспортні підприємства Севастополя у тимчасово окупованому Криму раніше заявили, що отримують лише чверть від реально необхідного обсягу пального, тож частину автобусних маршрутів скасували.

"Я бачу повідомлення громадян, що надходять щодня, про те, що тролейбуси чи автобуси не вийшли на маршрути, і реагую на всі них", – написав Аксьонов.

Цю проблему він пообіцяв вирішити "в ручному режимі".

Крім того, гауляйтер Криму зазначив, що чимало скарг надходить від кримчан щодо "несправедливого розподілу електроенергії на території республіки".

"Свою роль відіграли фактори протидії противнику та технічний стан окремих підстанцій. У цьому питанні найближчим часом будуть знайдені технічні можливості", – заявив він.

У ніч на 29 червня на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, Криму та в Донецьку після атаки безпілотників сталися масштабні відключення електроенергії.

Аксьонов пообіцяв, що оперативний штаб "щодня розроблятиме заходи щодо організації справедливого розподілу електроенергії".

Нагадаємо:

З кінця травня понад 30 регіонів Росії ввели обмеження на продаж палива, пише "Коммерсантъ". Найсуворіший режим діє в Криму та Севастополі. Там вільний продаж бензину призупинили 21 червня, повністю перевівши АЗС на забезпечення екстрених та державних служб.

Російський правитель Володимир Путін запевняє, що збитки від українських ударів по російських нафтопереробних заводах нібито "не є критичними", але при цьому заявив про необхідність нарощування виробництва засобів ППО для захисту цих об'єктів.

У Росії фіксують проблеми на ринку автоперевезень, які спричиняють перебої з постачанням пального – з ними зіштовхуються не лише внутрішні перевізники, але і компанії, які транспортують вантажі за кордон.

У тимчасово окупованому Криму почали масово закриватися автозаправні станції, у тому числі – і АЗС великих мереж.