Суд відібрав у людей Коломойського частину садиби Терещенків у центрі Києва

Суд повернув територіальній громаді столиці частину садиби Терещенків на бульварі Тараса Шевченка у центрі Києві, яка перебувала у власності ПрАТ "Центрелеватормлинбуд".

Про це свідчить рішення Господарського суду міста Києва від 4 березня.

Садиба Терещенків на бульварі Тараса Шевченка, 34/15, яка є пам`яткою культурної спадщини, складається з жилого будинку та флігеля. У судовому засіданні мова йшла про флігель площею 158 кв м.

У 2005 році Київська міська рада передала в оренду "Центрелеватормлинбуду" нежилі приміщення загальною площею 158 кв м на 1 та 2 поверхах у двоповерховій будівлі по бульвару Тараса Шевченка.

Пізніше регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву оцінило будівлю у 982 тис грн, а "Центрелеватормлинбуд" приватизував її і у 2013 році зареєстрував за собою право власності.

Прокуратура вважає, що флігель було приватизовано в період дії закону, який забороняв відчуження майна, а договір купівлі-продажу нікчемний, оскільки порушує публічний порядок і спрямований на незаконне заволодіння садибою Терещенків.

Суд підтримав позицію прокуратури, скасував державну реєстрацію права власності ПрАТ "Центрелеватормлинбуд" на нежитлові приміщення площею 158 кв м та повернув будівлю територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом двадцяти днів.

Згідно з даними Youcontrol, бенефіціаром ПрАТ "Центрелеватормлинбуд" є Оксана Палиця. Вона була дружиною народного депутата та бізнесмена Ігоря Палиці, давнього соратника Ігоря Коломойського, якого звинувачують у заволодінні понад 5,3 млрд грн.

Як повідомляв Департамент охорони культурної спадщини КМДА, садиба була зведена у 1874–1875 роках за проєктом архітектора Вальдемара Краузе у стилі венеціанської неоготики. Її першою власницею була Феліція Модзелевська, а згодом будинок перейшов до відомої родини Терещенків. Після придбання маєтку Іваном Терещенком він був розширений та доповнений двоповерховим флігелем.

Описуючи маєток, краєзнавці Ольга Друг та Дмитро Малаков зазначали, що садиба практично повністю збереглася, включаючи парадний особняк, флігель та внутрішнє подвір’я.

Читайте також: Палиця Коломойського: родинний бізнес депутата й олігарха