У Києві зібрали раду оборони міста: яка причина

У столиці зібрали раду оборони міста Києва, щоб обсудити зміни у протоколи безпеки, які діють у столиці, та переглянути порядок організації руху мостами під час повітряних тривог.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Серед головних питань — зокрема, звернення до уряду щодо змін в протоколи безпеки, які діють в столиці. Щоб, виходячи з оновлених протоколів, сформулювати окремі правила життєдіяльності міста в нинішніх умовах", – пояснив столичний очільник.

"Разом з військовими переглянемо порядок організації руху мостами Києва під час повітряних тривог та запропонуємо уряду напрацьований алгоритм", – написав Кличко у Телеграм.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо планів стійкості регіонів, при чому міського голову Києва Віталія Кличка рада попередила про персональну відповідальність за підготовку до опалювального сезону.

Раніше у Києві виконали майже 50% запланованих робіт із підготовки до наступного опалювального сезону, а частину великих проєктів місто планує завершити до кінця року.