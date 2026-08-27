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Київ знову відклав завершення тендеру на купівлю кабін фунікулера за кошти ЄС

Володимир Тунік-Фриз — 27 серпня, 12:46
Київ знову відклав завершення тендеру на купівлю кабін фунікулера за кошти ЄС
Київ знову відклав завершення тендеру на купівлю кабін фунікулера за кошти ЄС
Getty Images

КП "Київпастранс" перенесло розкриття пропозицій в тендері на закупівлю двох кабін фунікулера з фінансуванням Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) ще на два місяці – на 30 жовтня.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У травні 2026 року було оголошено тендер на закупівлю "Київпастрансом" двох кабін фунікулера, а також супутніх товарів та послуг загальною вартістю 13 млн євро. Розкриття пропозицій планувалось 30 червня, однак строк було перенесено на 30 серпня.

Крім того, суму фінансування цієї закупівлі було зменшено з 13 млн євро до 12 млн євро без ПДВ.

Закупівля фінансуватиметься ЄІБ та Київською міськрадою.

Першу поставку заплановано не пізніше 18 місяців від дати отримання авансового платежу постачальником, а загалом контракт розраховано на 79 тижнів.

Передбачається, що кабіну фунікулера має бути оснащено швидкозарядними акумуляторами, встановленими у висувному або відкидному коробі.

Постачальник також зобов'язаний надати супутні товари, зокрема машини та лінійне обладнання, тягову систему, командне обладнання для керування, швидку систему заряджання акумуляторів на термінальних станціях, а також надати запасні частини, витратні матеріали.

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Київ

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