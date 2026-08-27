Київ знову відклав завершення тендеру на купівлю кабін фунікулера за кошти ЄС

КП "Київпастранс" перенесло розкриття пропозицій в тендері на закупівлю двох кабін фунікулера з фінансуванням Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) ще на два місяці – на 30 жовтня.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У травні 2026 року було оголошено тендер на закупівлю "Київпастрансом" двох кабін фунікулера, а також супутніх товарів та послуг загальною вартістю 13 млн євро. Розкриття пропозицій планувалось 30 червня, однак строк було перенесено на 30 серпня.

Крім того, суму фінансування цієї закупівлі було зменшено з 13 млн євро до 12 млн євро без ПДВ.

Закупівля фінансуватиметься ЄІБ та Київською міськрадою.

Першу поставку заплановано не пізніше 18 місяців від дати отримання авансового платежу постачальником, а загалом контракт розраховано на 79 тижнів.

Передбачається, що кабіну фунікулера має бути оснащено швидкозарядними акумуляторами, встановленими у висувному або відкидному коробі.

Постачальник також зобов'язаний надати супутні товари, зокрема машини та лінійне обладнання, тягову систему, командне обладнання для керування, швидку систему заряджання акумуляторів на термінальних станціях, а також надати запасні частини, витратні матеріали.

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