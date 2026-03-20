У Києві прокуратура виявила переплату за електроенергію закладам освіти

Прокуратура через суд вимагає визнати недійсними додаткові угоди про закупівлю електроенергії на 8,9 мільйона гривень для закладів освіти Оболонського району Києва.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Ювенальні прокурори Оболонської окружної прокуратури міста Києва звернулись до суду з позовом про визнання недійсними додаткових угод до договору про закупівлю електричної енергії, укладеного між управлінням освіти райдержадміністрації і приватним товариством та просять суд стягнути з постачальника електроенергії 8,9 млн грн.

"Постачальник у додаткових угодах ініціював суттєве збільшення вартості електроенергії для закладів освіти – на понад 40%, хоча у разі такого підвищення законодавство вимагає укладати новий договір", – пояснює прокуратура.

Внаслідок укладання додаткових угод, що суперечить вимогам закону, за штучно збільшеними цінами постачальник отримав 8,9 млн гривень, чим столичному бюджету завдано збитки на цю суму.

Відтак прокуратура звернулась до суду з позовом, в якому просить визнати недійсними укладено додаткові угоди та стягнути з постачальника електроенергії отримані ним гроші. Наразі судом відкрито провадження у справі.

