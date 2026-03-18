АРМА передали 49 мільйонів гривень готівки, конфіскованих у екоінспекторки

В управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів передали 49 мільйонів гривень готівки, які були вилучені під час розслідування справи щодо незаконного збагачення керівниці одного з відділів Державної екологічної інспекції.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, а також Офіс генерального прокурора.

Йдеться про 880 тис. доларів США та 201,5 тис. євро, що за курсом становить понад 48 млн гривень, уточнює ДБР. Ці гроші правоохоронці вилучили під час обшуку за місцем проживання посадовиці.

"Гроші знайшли під час обшуку у справі про незаконне збагачення керівниці одного з відділів Державної екологічної інспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області)", – говориться у повідомленні.

Передачу коштів до АРМА здійснили на підставі рішення суду за клопотанням сторони обвинувачення. Такий механізм дозволяє забезпечити збереження активів та їх ефективне управління до завершення кримінального провадження.

Раніше повідомлялося, що Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управліннями активами досі не прийняло в управління усі активи, якими має управляти за рішенням судів.

Раніше повідомлялося, що за рішенням уряду координування Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) передано до премʼєр-міністра.