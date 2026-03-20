В Україні порахували позови ТЦК про обмеження прав водіїв: 2026 може стати рекордним

В Україні 135 справ за позовами ТЦК щодо обмеження права керування автомобілем наразі зафіксовано.

Про це свідчать дані Опендатабот.

42 справи було відкрито цьогоріч — це вже більше, ніж за весь 2024 рік. Таким 2026 рік може стати рекордним, адже за весь 2025 таких справ віднайшлось лише 52.

Водночас 92% справ зупинилися на етапі процесуальних ухвал й так не дійшли до розгляду по суті. До фінального рішення суди дійшли лише в 11 випадках. У 10 справах вимоги ТЦК були задоволені, а в одній — відмовлено.

"Причиною масового "відсіву" справ є процесуальні помилки ТЦК. Позовні заяви часто подаються з процесуальними недоліками та без сплати судового збору. У таких випадках суди спершу залишають позов без руху, даючи час на виправлення помилок. Якщо ж недоліки не усуваються — матеріали повертаються заявнику", - йдеться в повідомлення Опендатабот.

Найбільше позовів від ТЦК подано на Дніпропетровщині — 35 справ. Це понад чверть від загальної кількості. Далі йде Київщина із 23 справами, а Хмельниччина та Житомирщина мають по 13 справ кожна.

У деяких областях ТЦК взагалі не намагаються позбавити порушників правил військового обліку можливості керувати авто: зокрема, у прифронтових регіонах, Волинській, Миколаївській, Тернопільській, Одеській, Черкаській областях та у Києві.

