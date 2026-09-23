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У Києві гаряча лінія з питань ЖКГ працює з обмеженнями після атаки РФ: як подати звернення

Володимир Тунік-Фриз — 23 вересня, 17:25
У Києві гаряча лінія з питань ЖКГ працює з обмеженнями після атаки РФ: як подати звернення
У Києві частково не працює гаряча лінія ЖКГ

Сервіс ДІМ.1557 включно із гарячою лінією та чат-ботом тимчасово працює з обмеженнями через пошкодження обладнання внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зокрема, тимчасово обмежена кількість користувачів, які можуть одночасно скористатися сервісами. Фахівці працюють над відновленням повноцінної роботи ДІМ.1557.

Повідомити про проблеми у сфері ЖКГ можна через Контактний центр міста Києва 1551:

  • у мобільному застосунку "1551" – в App Store для iOS та Google Play для Android;
  • за номером 15-51 зі стаціонарного або мобільного телефону.

Нагадаємо:

Через російську атаку спостерігаються проблеми з інтернетом приблизно в 100 тисяч домогосподарств у Києві та області.

Київ ЖКГ

ЖКГ

У Києві гаряча лінія з питань ЖКГ працює з обмеженнями після атаки РФ: як подати звернення
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