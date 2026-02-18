Енергетики пояснили, чому платіжки ростуть під час відключень світла

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко пояснив, чому рахунки за електроенергію в Києві можуть збільшуватися навіть тоді, коли світло подають із перебоями.

Про це він розповів у своєму Facebook.

Коваленко навів дані, за якими в листопаді 54% киян скоротили споживання електрики, а в грудні таких уже було 62%.

Натомість у січні 2026 року частка тих, хто збільшив споживання, зросла до 41%, тоді як частка тих, хто зменшив, упала до 38%.

Він пояснює це тривалими морозами та масованими ударами по енергосистемі. У холод люди частіше витрачають електроенергію, а економія відходить на другий план.

Також, за словами CEO Yasno, рахунки можуть зростати через стрибки споживання після відновлення подачі електрики. Під час запуску електродвигуни в холодильниках, насосах та іншій техніці споживають у 3-7 разів більше, і якщо такі запуски повторюються кілька разів на день, сумарні споживання збільшуються.

На нарахування впливають і різні звички користування електроприладами в години, коли є світло, а також дисципліна передачі показань лічильника. Якщо дані не подають щомісяця, рахунок можуть сформувати за середнім споживанням.

Окремо Коваленко звернув увагу, що іноді причиною завищених нарахувань може бути несправність лічильника, і в такому разі варто звернутися до оператора системи розподілу для перевірки та перерахунку.

У підсумку він наголосив, що збільшення платіжки - це не "парадокс", а наслідок морозів, концентрованого споживання в години живлення та індивідуальної поведінки.

"Чим тепліше, тим нижчими ставатимуть платіжки, особливо, якщо буде більше світла та менше обстрілів". - додав він.

Нагадаємо:

19 лютого у всіх регіонах України протягом усієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).