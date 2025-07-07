У Києві після російської атаки без водопостачання залишились близько 500 будівель

Внаслідок російської атаки у Києві пошкоджено тепломережу великого діаметру, без гарячого водопостачання залишились близько 500 будівель.

Про це у Telegram повідомило комунальне підприємство "Київтеплоенерго"

"У Києві внаслідок ворожої атаки пошкоджено тепломережу великого діаметру, комунальники працюють над ліквідацією аварії. Було пошкоджень теплову магістраль діаметром 1 м. Без послуги гарячого водопостачання залишились близько 500 будівель", – говориться у повідомленні.

Серед відключених – як житлові будинки, так і соціальні обʼєкти (школи, медичні установи), а також відомчі обʼєкти, уточнили у "КТЕ".

Також повідомляється, що було пошкоджено віконні конструкції на одному з енергообʼєктів. "Працівники Київтеплоенерго наразі роблять усе необхідне для ліквідації пошкодження", – говориться у повідомленні.

Раніше у повідомили, що ТЕЦ-6 працює у штатному режимі і загрози енергопостачанню Києва немає. Обладнання станції працює у штатному режимі, на території теплоелектроцентралі вибухи чи загоряння відсутні. Відключень споживачів, що отримують електроенергію від станції, немає, зазначили у "КТЕ".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у ніч на 7 липня росіяни атакували Україну 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 та 101-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Станом на 9.30 протиповітряною обороною знешкоджено 75 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни.

Також повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко заявив, що інформація про вибух у київській ТЕЦ-6 не відповідає дійсності. "Вибух, про який пишуть наразі Telegram-канали до ТЕЦ-6 не має відношення", – сказав Кличко.

За його словами, попередньо, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами в ангарі комерційного підприємства неподалік від ТЕЦ.