На правому березі Києва почались аварійні відключення світла
На правому березі Києва почались аварійні відключення світла
На правому березі столиці внаслідок аварії на пошкодженому обстрілами обладнані тимчасово не діють графіки відключень світла.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"Енергетики працюють на місцях і роблять все можливе, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію", – йдеться у повідомлені.
На лівому березі Києва столиці діють графіки.
Нагадаємо:
30 жовтня, у частині регіонів України будуть застосовувати графіки відключення електроенергії.