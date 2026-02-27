В Києві ліквідували два підпільні виробництва алкоголю

В Києві викрили міжрегіональне організоване угруповання, яке налагодило незаконне виготовлення та збут алкогольних напоїв.

Про це повідомило Бюро економічної безпеки.

Слідством встановлено, що фігуранти організували повний цикл незаконного виробництва алкоголю: спирт закуповували та зберігали в різних регіонах України, після чого транспортували до Києва.

Надалі в облаштованих приміщеннях виготовляли алкогольну продукцію без відповідних дозвільних документів і марок акцизного податку. Виробництво відбувалося в антисанітарних умовах, зазначають в БЕБ.

За результатами санкціонованих обшуків діяльність двох місць незаконного виготовлення алкоголю припинено.

Вилучено близько 50 тонн спирту-сировини, а також 3 тонни готової продукції. Крім того, детективи вилучили обладнання для виробництва, тару, чорнові записи, фінансово-господарську документацію та транспортні засоби, які використовувалися для перевезення і зберігання спирту.

Також арештовано особисті автомобілі фігурантів, які, за даними слідства, могли бути придбані за рахунок коштів, отриманих від незаконної діяльності.

За підрахунками БЕБ, орієнтовна вартість вилученої незаконно виготовленої продукції становить понад 15 млн грн.

Наразі призначено низку судових експертиз, встановлюється повне коло причетних осіб. Вживаються заходи для забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

