Во втором квартале спрос на наличные оживился - НБУ

Если I квартал года характеризовался изъятием наличности из обращения, то во II квартале спрос на наличные несколько оживился.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

"По состоянию на 1 июля 2025 года сумма наличности, находившейся в обращении в Украине, составляла 859,9 млрд гривен. Это на 37,5 млрд грн или на 4,6% больше, чем по состоянию на 1 января 2025 года (822,4 млрд гривен)", - говорится в публикации.

Увеличение спроса на наличные наблюдается почти каждый год и объясняется сезонностью, отмечает регулятор.

"В наличном обращении находится 2,6 млрд банкнот на общую сумму 851,2 млрд гривен, а также 15 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 8,5 млрд гривен", - говорится в публикации.

На одного жителя Украины по состоянию на 1 июля приходилось 63 банкноты и 189 платежных разменных и оборотных монет (по состоянию на 01 января 2025 года - 63 и 186 шт. соответственно).

Напомним:

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