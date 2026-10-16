У чотирьох районах Києва знизився тиск у водопроводах

У водопровідних мережах чотирьох районів Києва знизився тиск, частина будинків може тимчасово залишитися без водопостачання.

Про це інформує Київводоканал.

"Через зниження напруги в електромережі аварійно зупинилося насосне обладнання на одному з водопровідних об'єктів столиці", – говориться у повідомленні.

У зв'язку з цим наразі спостерігається зниження тиску у водопровідних мережах Солом'янського, Голосіївського, Шевченківського та Святошинського районів.

У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання, попереджає Київводоканал.

"Фахівці контролюють ситуацію та вживають необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення стабільного водопостачання", – говориться у повідомленні.

Киянам нагадали про мережу бюветних комплексів, де вони можуть набрати питну воду. Дізнатися розташування найближчих бюветів радять за необхідності на сайті КП "Київводфонд".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки по енергооб'єктах столиці застосовано екстрені відключення електропостачання.