Ворожі БпЛА атакували два судна на шляху до портів Великої Одеси
18 травня під час руху Українським коридором до портів Великої Одеси зафіксовано влучання БПЛА у два цивільні судна під прапорами Гвінеї-Бісау та Маршаллових Островів.
Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.
Йдеться, що на обох суднах виникли незначні загоряння, які екіпажі оперативно ліквідували власними силами.
За інформацією АМПУ, попередньо постраждалих немає. Судна продовжили рух до портів призначення.
Нагадаємо:
Військово-морські сили повідомили, що Росія вночі проти 18 травня завдала удару "Шахедом" по китайському торговельному судну в Чорному морі.
Назва судна – KSL DEYANG. Його судновласник із Північної Кореї, екіпаж – із Китаю, а саме судно ходить під прапором Маршаллових островів.