Українці збільшили попит на вживані авто з-за кордону: які моделі найпопулярніші

Протягом березня українську реєстрацію отримали 17 866 імпортованих легковиків із пробігом.

Про це інформує Інститут досліджень авторинку.

"Це значний приріст у 18,2% порівняно з лютим, що свідчить про завершення періоду зимового затишшя та адаптацію ринку до поточних умов. Попри те, що в річному вимірі обсяги залишаються на 11,1% нижчими за минулорічні, якісна трансформація імпорту стає все помітнішою", – зазначають аналітики.

Згідно з дослідженням, у рейтингу популярності марок вживаного імпорту Volkswagen (2599 од.) залишається абсолютним фаворитом. Друге та третє місця впевнено посідають представники преміального сегмента – Audi (1780 од.) та BMW (1432 од.). Далі слідують Nissan (1341 од.) та Renault (1237 од.).

Як підкреслюють експерти, головною подією березня у модельному заліку стала зміна багаторічного лідера. Компактний німецький кросовер Volkswagen Tiguan (745 од.) впевнено обійшов класичний хетчбек Volkswagen Golf (621 од.) того ж бренду, який роками очолював усі можливі рейтинги, принаймні до періоду ажіотажу за електромобілями.

Інші позиції в топ-десятці також демонструють домінацію SUV-сегмента. Позашляховики преміальних марок та моделі з американського ринку витісняють класичні седани на нижчі щаблі, зазначають аналітики.

Як йдеться в аналітиці, попри те, що бензинові двигуни все ще займають понад половину ринку (57,2%), їхня частка почала знижуватися. Аналогічна ситуація і з дизельними авто (22,5%), популярність яких поступово згасає під тиском екологічних стандартів та вартості обслуговування.

Водночас після тривалого затишшя частка електричних авто в імпорту зросла одразу на 3,2%, сягнувши майже 9% від загального обсягу. Гібриди у вживаному імпорті залишаються стабільними (7,7%), не демонструючи різких коливань.

Нагадаємо:

В березні в Україні сумарно у трьох сегментах (новому, вживаному імпортованому та вживаному внутрішньому) було зафіксовано 6 361 реєстрацію електромобілів, що в понад двічі більше, ніж в лютому.