У АрселорМіттал розповіли як закриватимуть комбінат у Кривому Розі

"АрселорМіттал Кривий Ріг" планує зупинити виробництво наприкінці грудня, залишивши 14,5 працівників з 2/3 заробітної плати.

Про це повідомив Олександр Вілкул у коментарі Financial Times.

Генеральний директор підприємства Мауро Лонгобардо повідомив виданню, що рішення про зупинку ухвалили у вересні після ударів, які пошкодили дві доменні печі, що залишалися в роботі. Він назвав їх "серцем виробництва чавуну".

"Ми просто залежимо від того, чи вирішить хтось інший, чи мають сьогодні наші люди йти на роботу і гинути", — сказав Лонгобардо.

Зупинка виробництва триватиме до кінця грудня. Після цього для підтримання підприємства в робочому стані залишать близько 1,5 тисячі працівників. Ще 14,5 тисячі відправлять додому, зберігши їх у штаті та виплачуючи дві третини зарплати.

Рішення компанії викликало критику у Кривому Розі. За словами Вілкула, комбінат забезпечує близько 30% міського бюджету. Він звинуватив компанію у використанні російських ударів як приводу для закриття підприємства.

Лонгобардо заперечив, що компанія планує залишити Україну.

Як йдеться у повідомленні видання, на рішення впливають не лише російські обстріли, а й економічні чинники: зростання цін на електроенергію, втрата доступу до дешевого вугілля з шахт на окупованих територіях та тривалий спад у галузі, який триває з 2014 року.

"Йдеться не лише про бомбардування, а й про прибутковість сталеливарного бізнесу", — сказав Лонгобардо.

Нагадаємо:

25 вересня "АрселорМіттал Кривий Ріг" оголосив про зупинку роботи комбінату в Кривому Розі після чотирьох ракетних ударів протягом п'яти тижнів.

28 жовтня Криворізька міська рада звернулася до індійського мільярдера Лакшмі Міттала з проханням переглянути плани повної зупинки підприємства, де працюють близько 17 тисяч людей.

Найбільший виробник сталевого прокату в Україні "АрселорМіттал Кривий Ріг" за січень-вересень 2026 року отримав 49,44 млрд грн чистого збитку, що у 8,6 раза більше, ніж за аналогічний період торік.