Кривий Ріг просить індійського мільярдера не зупиняти "АрселорМіттал"

Криворізька міська рада звернулася до індійського мільярдера Лакшмі Міттала з проханням переглянути наміри повної зупинки "АрселорМіттал Кривий Ріг", де працюють близько 17 тисяч людей.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Звернення ініціював виконувач обов'язків міського голови Юрій Вілкул, а депутати підтримали його на сесії 28 жовтня.

У документі зазначено, що міська влада дізналася про плани зупинки та консервації підприємства зі ЗМІ, без попереднього обговорення можливих наслідків із компанією.

У міськраді попереджають про втрату доходів тисячами родин у разі масштабного скорочення персоналу. Також депутати вказують на екологічні ризики, якщо припиниться належне обслуговування хвостосховищ, дамб і систем відведення шахтних вод.

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Нагадаємо:

25 вересня "АрселорМіттал Кривий Ріг" оголосив про зупинку роботи комбінату в Кривому Розі після чотирьох ракетних ударів протягом п'яти тижнів.

10 жовтня "АрселорМіттал Кривий Ріг" оголосив про початок переведення підприємства в режим холодної зупинки.