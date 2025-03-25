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У 2026 році розпочеться будівництво євроколії Чернівці-Сучава

Альона Кириченко — 25 березня, 14:45
У 2026 році розпочеться будівництво євроколії Чернівці-Сучава
Getty Images

У 2026 році розпочеться будівництво євроколії Чернівці-Сучава (Румунія), зараз триває підготовка техніко-економічного обґрунтування (ТЕО).

Про це повідомив заступник міністра фінансів Олександр Кава, пише "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що за оптимістичного сценарію наступного року вже може початися будівництво євроколії до міста Чернівці з румунського міста Сучава.

Кава підкреслив, що Чернівці мають можливість стати другим обласним центром після Ужгорода, який отримає вихід на євроколію безпосередньо в місті.

За його словами, наразі триває будівництво євроколії Чоп-Ужгород, яке фінансується на 50% за рахунок Connecting Europe Facilities (CEF) і на 50% - коштами державного бюджету. Запуск цієї євроколії планується влітку 2025 року.

Як зазначив Кава, євроколія Чоп-Ужгород дозволить не лише запустити прямі пасажирські потяги з Ужгороду в напрямку Будапешта, Братислави, Праги, Відня, Дрездена, а також дасть можливість вантажовідправникам, які працюють в Ужгороді, відправляти вантажі євроколією партнерам до Європи і так само отримувати товари, контейнери і матеріали з європейських країн безпосередньо в Ужгород.

Нагадаємо:

У зв’язку з проведенням масштабних робіт з прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом "Укрзалізниця" тимчасово змінює розклад руху пасажирських поїздів, які прямують до Закарпаття.

Укрзалізниця Румунія

Румунія

У 2026 році розпочеться будівництво євроколії Чернівці-Сучава
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