"Укрзалізниця" на чотири місяці змінює маршрути поїздів закарпатського напрямку
У зв’язку з проведенням масштабних робіт з прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом "Укрзалізниця" тимчасово змінює розклад руху пасажирських поїздів, які прямують до Закарпаття.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
До/з станції Мукачево з 31 березня до 31 липня курсуватимуть поїзди:
• № 17/18 Харків – Ужгород;
• № 38/37 Одеса – Ужгород;
• № 125/126-129/130 Кременчук/Полтава – Ужгород.
До/з станції Чоп курсуватимуть поїзди:
• № 81/82 Київ – Ужгород (з 31 березня до 31 липня);
• № 749/750 Київ – Ужгород (з 1 квітня до 31 липня);
• № 829/830 Львів – Ужгород (з 1 квітня до 31 липня).
До/з станції Ужгород з 31 березня до 31 липня курсуватиме поїзд № 59/60 Київ – Чоп.
При цьому залізничне сполучення з Ужгородом для всіх регіонів буде забезпечено альтернативними рейсами. Для цього "Укрзалізниця" з 31 березня по 31 липня прокладе маршрут через Самбір та Сянки для таких поїздів:
• № 4/3 Запоріжжя – Ужгород;
• № 29/30 Київ – Ужгород;
• № 45/46 Харків – Ужгород;
• № 368/367 Ковель/Луцьк – Ужгород.
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Нагадаємо:
З 18 березня в складі поїзда №81/82 "Київ-Ужгород" з'явиться дитячий вагон.