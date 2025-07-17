У 2025 році зростання ВВП складатиме не менше 3% – Свириденко

За прогнозами, у 2025 році зростання реального валового внутрішнього продукту складе не менше 3%.

Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, пише Interfax-Україна.

"Нам дуже важливо провести ефективність реалізації всіх наших програм підтримки. І про згадану програму "єОселя", вона є частиною проєкту і програм "Зроблено в Україні", насправді, яка має один із найбільш мультиплікаційних ефектів", – сказала Свириденко у Верховній Раді перед призначенням її на посаду прем'єра.

Вона додала, що найбільші мультиплікаційні ефекти має програма "5-7-9" і іпотечна програма.

"Сумарно, якщо ми беремо "Зроблено в Україні", вона дає 0,65% до ВВП. Ми плануємо, що в цьому році і прогнозуємо, що зростання ВВП буде не менше 3%", – заявила прем'єрка.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у травні 2025 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України зріс на 1,1% порівняно з аналогічним місяцем 2024 року.

Денис Шмигаль, бувши на посаді прем’єр-міністра, заявляв, що Україні потрібно понад 40 мільярдів доларів зовнішнього фінансування у 2026 році.

Зростання реальної валової доданої вартості (ВДВ) у переробній промисловості у травні пришвидшилося до 2,4% порівняно з 2024 роком з 1,4% у квітні після зниження у березні.