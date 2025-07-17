В 2025 году рост ВВП будет составлять не менее 3% - Свириденко

По прогнозам, в 2025 году рост реального валового внутреннего продукта составит не менее 3%.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет Interfax-Украина.

"Нам очень важно провести эффективность реализации всех наших программ поддержки. И об упомянутой программе "еОселя", она является частью проекта и программ "Сделано в Украине", на самом деле, которая имеет один из самых мультипликационных эффектов", - сказала Свириденко в Верховной Раде перед назначением ее на должность премьера.

Она добавила, что наибольшие мультипликационные эффекты имеет программа "5-7-9" и ипотечная программа.

"Суммарно, если мы берем "Сделано в Украине", она дает 0,65% к ВВП. Мы планируем, что в этом году и прогнозируем, что рост ВВП будет не менее 3%", - заявила премьер.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в мае 2025 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года.

Денис Шмыгаль, будучи на посту премьер-министра, заявлял, что Украине нужно более 40 миллиардов долларов внешнего финансирования в 2026 году.

Рост реальной валовой добавленной стоимости (ВДС) в перерабатывающей промышленности в мае ускорился до 2,4% по сравнению с 2024 годом с 1,4% в апреле после снижения в марте.