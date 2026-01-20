У 2025 році ІТ-сфера на третину збільшила сплату податків до бюджету

Минулого року платники у галузі ІТ на 34% збільшили сплату податків до зведеного бюджету, це 43,4 мільярда гривень податків.

Про це розповіла в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

"У 2025 році порівняно з попереднім роком платники у сфері ІТ більше ніж на третину – на 34% збільшили сплату податків до зведеного бюджету. Загалом – 43,4 млрд грн. А діючі резиденти Дія.City – забезпечили 33,5 млрд грн, що майже вдвічі більше, ніж у 2024-му", – написала вона на своїй сторінці у Facebook..

"Днями команда ДПС зустрілася з представниками Diia.City Union. Ця спілка обʼєднує сьогодні понад 300 компаній, які сприяють становленню потужної ІТ-галузі в Україні та її успішній міжнародній конкуренції", – розповіла Карнаух.

За її словами, на зустрічі відверто обговорили виклики, які сьогодні стоять перед бізнесом. Та що ДПС може зробити, щоб максимально допомогти кожному, хто сплачує податки. Зокрема зосередилися на планах та пріоритетах ДПС цього року.

"Наповнення бюджету, податкові перевірки, запровадження Е-аудиту, можливі законодавчі зміни у сфері адміністрування податків, можливе впровадження ПДВ для ФОПів. Це лише деякі з питань, які сьогодні турбують бізнес", – зазначила вона.

"Учасники обговорили також можливість взаємодії з технологічним сектором у питанні вдосконалення Електронного кабінету платника. Це одне з основних завдань для ДПС, щоб зробити Кабінет максимально зручним та зрозумілим", – додала голова податкової.

Нагадаємо:

Раніше Державна податкова служба повідомила, що переробна промисловість, оптова та роздрібна торгівля забезпечили понад 34 % всіх податкових надходжень до зведеного бюджету.

Минулого року офіційні розрахунки зросли майже на третину, загалом у 2025 році сформовано 10,4 трильйона чеків, повідомила Державна податкова служба.

Державна податкова служба у 2026 році запланувала 4 558 перевірок, що на 5% менше, ніж торік.

У 2025 році податкова відкрила 25 035 провадження проти компаній. Це на 1,7% менше, ніж торік, проте на 35% більше, ніж до початку повномасштабної.

Минулого року уряд скасував 205 інструментів державного регулювання бізнесу та подав до Верховної Ради законопроєкти щодо скасування ще 63 інструментів. Цього року планується продовжити впровадження ризик-орієнтованого нагляду.