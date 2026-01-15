ДПС розповіла про найбільші надходження податків до бюджету

Переробна промисловість, оптова та роздрібна торгівля забезпечили понад 34 % всіх податкових надходжень до зведеного бюджету.

Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

Переробна промисловість забезпечила 17,9 % від загального обсягу надходжень, а оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 16,6 %.

За словами Карнаух, суттєвий внесок також зробили державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування (12,4 %), а також фінансова та страхова діяльність (8,4 %).

У 2025 році, порівняно з 2024 роком, найбільше зростання сплати податків зафіксовано у таких галузях, як переробна промисловість (+23,6 %, або +70,2 млрд грн), оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (+24,8 %, або +67,6 млрд грн).

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – +25,9 %, або +52,4 млрд грн, сільське, лісове та рибне господарство – +35,8 %, або +27,9 млрд грн.

"Постійні обстріли, зруйнована інфраструктура, відсутність електроенергії, логістичні збої – це щоденні виклики для українських підприємців. І ми вдячні кожному, хто попри надскладні умови продовжує працювати, забезпечує людей роботою і відповідально сплачує податки", – додала Карнаух на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо:

Минулого року офіційні розрахунки зросли майже на третину, загалом у 2025 році сформовано 10,4 трильйона чеків, повідомила Державна податкова служба.

Державна податкова служба у 2026 році запланувала 4 558 перевірок, що на 5% менше, ніж торік.

У 2025 році податкова відкрила 25 035 провадження проти компаній. Це на 1,7% менше, ніж торік, проте на 35% більше, ніж до початку повномасштабної.

Минулого року уряд скасував 205 інструментів державного регулювання бізнесу та подав до Верховної Ради законопроєкти щодо скасування ще 63 інструментів. Цього року планується продовжити впровадження ризик-орієнтованого нагляду.