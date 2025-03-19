Турецькі ринки просіли найбільше у світі: причина

Фінансові ринки Туреччини переживають потрясіння після затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу, якого вважають головним опонентом президента Реджепа Тайїпа Ердогана.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що інвестори почали масово продавати активи, що спричинило обвал ліри та акцій.

Індекс Borsa Istanbul 100 на відкритті впав на 6,9%, через що біржа призупинила торги. Після відновлення котирування знизилися на 4,6%.

Дохідність 10-річних держоблігацій зросла на 175 базисних пунктів до 29,94%. Ліра втратила понад 5% щодо долара, ставши найслабшою валютою у світі серед аналогічних активів.

До нещодавнього часу світові інвестори позитивно оцінювали турецькі активи, сподіваючись на покращення економічної ситуації та тісніші зв’язки з ЄС. Однак політична нестабільність зруйнувала цей оптимізм.

Нагадаємо:

Туреччина активно нарощує видобуток природного газу, зменшуючи свою залежність від іноземних енергоносіїв, та наближається до перетворення на енергетичний хаб.