Трьох волинян судитимуть за незаконне виготовлення сигарет

Бюро економічної безпеки у Волинській області викрило та припинило діяльність підпільних виробництв та продажу підакцизних товарів.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Встановлено, що троє мешканців Ковельського району організували кустарне виготовлення сигарет у власних житлових будинках та підсобних приміщеннях. Необхідне обладнання для виготовлення тютюнових виробів, сировину та комплектуючі чоловіки замовляли через Інтернет.

Крім того, один із підозрюваних, вирощував тютюн без відповідної ліцензії та збував сировину через соціальні мережі, зазначають правоохоронці.

Під час обшуків вилучено майже 700 кг тютюну, сигарети, частину з яких розфасовано у пакети і коробки, дев'ять станків для виготовлення та подрібнення тютюну та інші комплектуючі.

Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру. Обвинувальні акти у трьох кримінальних провадженнях скеровано до суду.

Нагадаємо:

В Україні викрито мережу виробництва та збуту фальсифікованих харчових продуктів, які продавалися під виглядом продукції відомих українських та міжнародних брендів.