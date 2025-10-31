Викрито мережу виробництва підробок Nestle, Мівіна та Jacobs: фігурантам оголосили підозру

В Україні викрито мережу виробництва та збуту фальсифікованих харчових продуктів, які продавалися під виглядом продукції відомих українських та міжнародних брендів.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Йдеться, що п'ятьом особам повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, незаконному використанні знаків для товарів і послуг та порушенні авторських і суміжних прав.

За даними слідства, упродовж останніх років на території Київської, Херсонської та Миколаївської областей було налагоджено виробництво товарів із низькоякісної сировини. Їх фасували у пакування, максимально схожі на оригінальну продукцію Nestle, Мівіна, Jacobs, Торчин, Мрія, Чорна Карта та інших брендів. Далі ці товари надходили до магазинів, а також продавалися через інтернет як справжні.

Під час обшуків в одному із складів вилучено понад 15 тисяч упаковок приправ та інших продуктів із підробленим маркуванням. Також виявили обладнання для фасування та документацію, що вказує на організований характер виробництва і наявність налагоджених каналів збуту, інформує ОГП.

Розслідування триває.

