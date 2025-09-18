Третій щорічний експортний форум: анонс

У 2025 році світова торгівля вступила в нову фазу – епоху зростаючого протекціонізму та високих мит. Це вже б’є по правилах торгівлі України з ЄС, створює нові виклики, але й відкриває простір для стратегічних рішень. Завершення дії автономних торговельних заходів ЄС, запроваджених для підтримки України, – це не кінець можливостей, а початок нового етапу співпраці.

2025 рік приніс українському експорту низку нових викликів. Це і припинення дії автономних преференцій ЄС, і "світова митна війна", яку розпочав президент США Дональд Трамп, і посилення голосів європейських фермерів, які відверто бояться конкуренції з українцями.

Проте нові виклики несуть і нові можливості.

Для українських експортерів це шанс переосмислити підходи: зміцнити присутність на ринку ЄС, знаходити нові ніші у глобальній торгівлі, розвивати конкурентоспроможність та швидше адаптуватися до регуляцій у сільському господарстві та промисловому виробництві.

Під час третього щорічного експортного форуму, організованого "Економічною правдою" та "Європейською правдою", українські експортери, урядовці та представники ЄС разом шукатимуть інноваційні відповіді на ключові питання міжнародної торгівлі.

Програма форуму:

Початок реєстрації о 15.00

16.10-16.40 Смол-ток: "Яке майбутнє україно-європейської торгівлі?"

Розмова редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка з віцепрем'єр-міністром з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою та послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою

16.40-17.30 Панель 1. "Український експорт, що особливо лякає ЄС. Як агросектору подолати упередженість?"

18.00-18.30 Смол-ток: "Не Євросоюзом єдиним?"

Розмова головної редакторки "Українська правда" Севгіль Мусаєвої з послами/повіреними у справах США та Великої Британії в Україні

18.30-19.20 Панель 2. "Конкурентоздатність промисловості. Як Україна та Європа можуть посилити одне одного?"

