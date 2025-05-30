"Китай порушив угоду": заява Трампа вдарила по фондовому ринку США

У п’ятницю основні індекси фондового ринку США опинилися під тиском після заяви Дональда Трампа про те, що Китай порушив домовленості щодо скасування мит на стратегічну сировину.

Про це пише Reuters.

Заява президента США зруйнувала очікування щодо стабілізації торговельних відносин між двома найбільшими економіками світу.

Попри оприлюднення позитивних даних щодо споживчих витрат у США, ринок відреагував здебільшого негативно. Індекс Nasdaq знизився на 0,36%, S&P 500 — на 0,15%. Dow Jones додав лише 0,01%.

Акції більшості техгігантів просіли. Зокрема, Nvidia подешевшала на 2,5% після зростання напередодні. Усього сім з одинадцяти підсекторів S&P 500 опинилися в червоній зоні..

Нагадаємо:

Американський президент Дональд Трамп емоційно звинуватив Китай у порушенні домовленосі про взаємне зниження мит.

Світові фондові ринки завершують травень з найкращими результатами за півтора року.