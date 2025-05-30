"Китай нарушил соглашение": заявление Трампа ударило по фондовому рынку США

В пятницу основные индексы фондового рынка США оказались под давлением после заявления Дональда Трампа о том, что Китай нарушил договоренности по отмене пошлин на стратегическое сырье.

Об этом пишет Reuters.

Заявление президента США разрушило ожидания относительно стабилизации торговых отношений между двумя крупнейшими экономиками мира.

Несмотря на обнародование положительных данных по потребительским расходам в США, рынок отреагировал в основном негативно. Индекс Nasdaq снизился на 0,36%, S&P 500 - на 0,15%. Dow Jones прибавил лишь 0,01%.

Акции большинства техгигантов просели. В частности, Nvidia подешевела на 2,5% после роста накануне. Всего семь из одиннадцати подсекторов S&P 500 оказались в красной зоне.

Напомним:

Американский президент Дональд Трамп эмоционально обвинил Китай в нарушении договоренности о взаимном снижении пошлин.

Мировые фондовые рынки завершают май с лучшими результатами за полтора года.