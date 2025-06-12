Трамп заявив, що встановить односторонні тарифи за два тижні

Президент Дональд Трамп заявив, що за тиждень чи два торговельні партнери США отримують листи із вказаними односторонніми тарифними ставками.

Про це повідомляє Bloomberg.

Це відбудеться напередодні крайнього терміну, встановленого на 9 липня для повторного введення вищих мит для десятків економік, пише агентство.

"Ми збираємося розіслати листи країнам приблизно через півтора-два тижні, повідомивши їм, в чому полягає угода», – розповів Трамп журналістам.

"У певний момент ми просто розішлемо листи. І я думаю, ви розумієте, що якщо це угода, ви можете прийняти її або відмовитися від неї", - додав він.

Bloomberg висловдює сумніви, що Трамп цю обіцянку виконає. "Президент часто встановлював двотижневі терміни, але відбувалися щось пізніше або не відбувалися взагалі. 16 травня він вже заявляв, що встановить тарифні ставки для торговельних партнерів США "протягом наступних двох-трьох тижнів", – говориться у публікації.

"У квітні Трамп оголосив про підвищення тарифів для десятків торговельних партнерів лише для того, щоб призупинити їх на 90 днів, оскільки ринки обвалилися, а інвестори побоювалися, що мита спричинять глобальну рецесію. Проте, незважаючи на триваючі переговори, єдиною торговельною угодою, якої США досягли, є угода з Великою Британією, а також тарифне перемир'я з Китаєм", – пише Bloomberg.

Але навіть перемир'я з Китаєм опинилося під загрозою після того, як Вашингтон і Пекін звинуватили один одного у відступі від умов, що призвело до переговорів на початку цього тижня в Лондоні про те, як реалізувати угоду.

Спочатку Трамп припускав, що вестиме переговори з кожним партнером, але згодом відмовився від цієї ідеї, надавши пріоритет переговорам з деякими ключовими економічними партнерами. Він визнав, що адміністрації бракує можливостей для ведення переговорів за кожною окремою угодою.

Міністр торгівлі Говард Лутнік заявив раніше в середу, що Європейський Союз, ймовірно, буде однією з останніх угод, які США укладуть, висловивши розчарування переговорами з блоком з 27 країн.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що федеральний апеляційний суд дозволив Трампу продовжити застосовувати свої глобальні мита і призначив слухання справи про блокування тарифів на 31 липня.

Раніше повідомлялося, що Торговий суд США скасував тарифи, запроваджені президентом Дональдом Трампом.

Суд з міжнародної торгівлі заявив, що Конституція США надає Конгресу виключні повноваження регулювати торгівлю з іншими країнами, які не скасовуються надзвичайними повноваженнями президента щодо захисту економіки США.

Також повідомлялося, що хоча місяць тому президент США Дональд Трамп пообіцяв прем'єр-міністру Великобританії Кейру Стармеру "історичну" торговельну угоду, знизивши 25-відсоткові тарифи на ключовий експорт Великобританії, однак поки ці тарифи продовжують застосовувати.