Трамп пообіцяв відправити 10-12 "тарифних листів" країнам вже сьогодні

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація в п'ятницю почне розсилати листи торговельним партнерам із зазначенням односторонніх тарифних ставок, які країни повинні будуть почати платити з 1 серпня.

Про це пише агентство Bloomberg.

За словами Трампа, в п'ятницю буде розіслано близько 10 або 12 листів, а інші листи надійдуть "протягом наступних кількох днів".

"Я думаю, що до дев'ятого числа вони будуть повністю забезпечені", – додав Трамп, маючи на увазі крайній термін 9 липня. Цей термін він спочатку встановив для країн, щоб досягти домовленостей з США, щоб уникнути підвищення імпортних мит, яким він погрожував. "Вони будуть варіюватися від, можливо, 60 або 70% тарифів до 10 і 20% тарифів", – додав він.

Верхній рівень цього діапазону, якщо він буде офіційно затверджений, буде вищим за будь-які тарифи, які президент спочатку окреслив під час свого "Дня визволення" на початку квітня, зазначає Bloomberg.

Ці тарифи варіювалися від 10% базового тарифу для більшості країн до максимальних 50%. Трамп не уточнив, на які країни поширюватимуться тарифи, і чи означає це, що певні товари будуть оподатковуватися за вищою ставкою, ніж інші.

Трамп уже давно погрожував, що якщо країни не зможуть домовитися зі США до наступного тижня, він просто запровадить проти них мита, підвищивши ставки для торговельних партнерів, які поспішили укласти угоди з його адміністрацією, нагадує агентство.

Президент США спочатку оголосив про підвищення так званих "взаємних" тарифів 2 квітня, але призупинив їх дію на 90 днів, щоб дати країнам час на переговори, запровадивши на цей час 10-відсоткові мита.

Наразі адміністрація Трампа оголосила про угоди з Великою Британією та В'єтнамом і погодилася на перемир'я з Китаєм, в результаті якого дві найбільші економіки світу послабили тарифи "око за око".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що США введуть мито у розмірі 20% на в'єтнамські товари, що нижче за раніше анонсовані мита, через що напруга у відносинах з десятим за обсягом торговим партнером частково спала.

За словами президента США Трампа, на в’єтнамські товари діятиме мито у 20%, а на реекспорт продукції з третіх країн через В’єтнам — 40%. Водночас В’єтнам зможе імпортувати американські товари безмитно.

Також повідомлялося, що Трамп погрожує запровадити вищі тарифи на японський експорт до США через, як він стверджує, небажання країни купувати рис, вирощений в Америці.