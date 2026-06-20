Ціни на добрива впали вдвічі на тлі перемир'я з Іраном, але ризики для врожаїв лишаються

Ціни на азотні добрива відступили від рекордних рівнів, досягнутих під час війни з Іраном: близькосхідний бенчмарк карбаміду впав приблизно на 50% — до 475 дол. за тонну з квітневого піку 918 дол.

Про це повідомляє газета Financial Tmes.

Карбамід "зріс найшвидше й найрізкіше після закриття Ормузької протоки та впав найшвидше й найглибше ще до того, як протоку відкрили", — сказала керівниця напряму ціноутворення на добрива в Argus Сара Марлоу.

Падіння почалося ще до того, як угода США та Ірану посилила очікування відновлення експорту з Перської затоки.

Трейдери дедалі більше закладають у ціни, що найгірша частина шоку з постачанням уже позаду, а також враховують слабкий сезонний попит і можливе повернення китайського експорту.

Водночас нижчі ціни не означають, що ризики для аграріїв зникли. Головний економіст ФАО Максимо Тореро заявив, що слабший попит на добрива може свідчити про скорочення їх використання фермерами, а це може вдарити по врожайності й згодом вплинути на ціни на продовольство.

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Довідка. Країни Перської затоки прямо чи опосередковано забезпечують 49% світового експорту карбаміду, 30% аміаку і майже 50% світової торгівлі сіркою – ключовим компонентом для фосфатних добрив.