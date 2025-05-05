Трамп доручив обкласти 100% митом імпортовані фільми

Президент США Дональд Трамп поручил Министерству торговли ввести 100% пошлину на всю импортируемую в США кинопродукцию.

Об этом пишет BBC, ссылаясь на его сообщение в соцсети Truth Social.

"Киноиндустрия в Америке быстро умирает. Другие страны предлагают различные стимулы, чтобы забрать наших кинопроизводителей и студии из Соединенных Штатов. Голливуд и многие другие места в США опустошаются. Это согласованные усилия других наций, а значит - угроза национальной безопасности", - заявил Трамп.

Вие уполномочил Министерство торговли и Торгового представителя США "немедленно начать введение 100% тарифа на все без исключения фильмы, поступающие в нашу страну, а произведенные за рубежом".

Министр торговли США Говард Лутник заявил, что его ведомство уже работает над этим.

В то же время, в заявлении Трампа не сказано, будет ли распространяться тариф на американские продюсерские компании, которые снимают фильмы за рубежом, отмечает BBC. несколько последних крупных фильмов американские студии сняли за пределами Америки.

Также было непонятно, будут ли распространяться тарифы на фильмы, размещенные на стриминговых сервисах, таких как Netflix, а также на фильмы, демонстрируемые в кинотеатрах, и как они будут рассчитываться, пишет BBC.

Накануне своей инаугурации Трамп назначил киноактеров Джона Войта, Мела Гибсона и Сильвестра Сталлоне специальными послами, которым поручил продвигать бизнес-возможности в Голливуде.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп объявил "торговую войну" всему миру. Введенные пошлины будут самыми жесткими за последнее столетие: базовая ставка для всех - 10%, для отдельных стран она - 50%, а с учетом ранее введенных мер превысит этот уровень.

Впрочем, впоследствии он приостановил повышение тарифов для десятков торговых партнеров, чтобы дать время для переговоров.

Кроме того, США уже готовится ослабить свои пошлины на авто, которые касаются иностранных запчастей для автомобилей и грузовиков, производимых внутри США.