Світове виробництво Toyota скорочується 10-й місяць поспіль

Світове виробництво Toyota Motor скоротилося 10-й місяць поспіль у листопаді, хоча світові продажі компанії зростали другий місяць поспіль завдяки стабільному попиту в Сполучених Штатах і Китаї.

Про це пише Reuters.

У листопаді найбільший автовиробник світу виробив 869 230 автомобілів у всьому світі, що на 6,2% менше, ніж у тому ж місяці минулого року, і це більше, ніж падіння на 0,8% у жовтні.

Виробництво Toyota в США впало на 11,8%, що свідчить про повільне відновлення, хоча виробництво моделей Grand Highlander і Lexus TX SUV відновилося в кінці жовтня після чотиримісячної перерви.

Виробництво в Китаї впало на 1,6%, що, однак, краще, ніж 9% падіння в попередньому місяці, оскільки Toyota збільшила місцеві продажі своїх моделей мінівенів Granvia і Sienna, а також електричного седана bZ3, розробленого спільно з BYD.

На тлі зростання BYD та інших китайських брендів Toyota вирішила побудувати незалежний завод в Шанхаї і почати виробництво електромобілів для свого люксового бренду Lexus приблизно з 2027 року.

В Японії, на яку припадає близько третини світового виробництва Toyota, виробництво в листопаді впало на 9,3%, частково через дводенну зупинку виробництва на заводах Fujimatsu та Yoshiwara.

Продажі Toyota у світі зростають другий місяць поспіль на 1,7% до 920 569 автомобілів, що є новим рекордом для листопада.

У січні-листопаді глобальне виробництво Toyota було на 5,2% нижчим, ніж за аналогічний період минулого року, і становило близько 8,75 млн. автомобілів, а глобальні продажі знизилися на 1,2%.