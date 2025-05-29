Торговий суд США заблокував тарифи, запроваджені Трампом

Торговий суд США скасував тарифи, запроваджені президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Суд заблокував набрання чинності тарифів, запроваджених президентом Дональдом Трампом, ухваливши рішення, яке визнало, що президент перевищив свої повноваження, запровадивши повсюдні мита на імпорт торговельних партнерів США", – говориться у публікації.

Суд з міжнародної торгівлі заявив, що Конституція США надає Конгресу виключні повноваження регулювати торгівлю з іншими країнами, які не скасовуються надзвичайними повноваженнями президента щодо захисту економіки США.

"Суд не розглядає доцільність або ймовірну ефективність використання президентом тарифів як важеля впливу", – заявила колегія з трьох суддів. На їх думку, таке використання є неприпустимим не тому, що воно нерозумне чи неефективне, а тому, що федеральний закон цього не дозволяє.

Судді також зобов'язали адміністрацію Трампа видати нові накази, що відображають постійну заборону, протягом 10 днів. Через кілька хвилин адміністрація Трампа подала апеляцію та поставила під сумнів повноваження суду.

Суд визнав недійсними всі розпорядження Трампа щодо тарифів, видані з січня, які ґрунтувалися на Законі про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), законі, призначеному для боротьби з незвичайними загрозами під час надзвичайної ситуації в країні.

У той же час, суд не розглядав деякі галузеві тарифи, запроваджені Трампом на автомобілі, сталь та алюміній, до яких застосовувався інший закон.

Рішення Мангеттенського суду міжнародної торгівлі, який розглядає спори, що стосуються міжнародного торговельного та митного законодавства, можуть бути оскаржені до Апеляційного суду США федерального округу у Вашингтоні, округ Колумбія, і зрештою до Верховного суду США.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп заявив, що "не шукає угоди" після того, як напередодні оголосив про 50-відсоткове мито проти Європейського Союзу. 23 травня Трамп заявив, що перемовини з ЄС "не просуваються", тому запропонував у відповідь запровадити 50-відсоткове мито на всі товариз ЄС, починаючи з 1 червня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск жорстко розкритикував головну податкову ініціативу Дональда Трампа, заявивши, що вона "підриває" роботу його команди з оптимізації витрат уряду.

Генеральний директор Tesla і до недавнього часу керівник так званого Департаменту ефективності уряду (англ. DOGE), заявив, що розчарований прийняттям масштабного закону про витрати, який збільшує бюджетний дефіцит і "підриває роботу, яку виконує команда DOGE".

Президент США Дональд Трамп просуває свій "великий, красивий" податковий закон, який, за побоюваннями інвесторів, може значно збільшити державний борг США.