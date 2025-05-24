Трамп про заяву щодо 50% мит на товари з ЄС: "Я не шукаю угоди"

Європейська правда

Американський президент Дональд Трамп заявив, що "не шукає угоди" після того, як напередодні оголосив про 50-відсоткове мито проти Європейського Союзу.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті, передає Politico, пише "Європейська правда".

23 травня Трамп заявив, що перемовини з ЄС "не просуваються", тому запропонував у відповідь запровадити 50-відсоткове мито на всі товариз ЄС, починаючи з 1 червня 2025 року.

Пізніше під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті він сказав, що "час грати в гру так, як він вміє".

"Я не шукаю угоди. Ми вже її визначили – це 50 відсотків", – заявив американський президент.

Ця погроза 23 травня пролунала попри те, що торговельні переговори між Брюсселем і Вашингтоном тривають.

У Франції заявили, що погрози Трампа "анітрохи не допомагають у період переговорів між Європейським Союзом та Сполученими Штатами", та запевнили у готовності діяти у відповідь.

А в Ірландії закликали американського президента до переговорів після такої заяви.