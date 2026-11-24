Вакансії у сфері роздрібної торгівлі продовжують займати лідируюче місце на ринку праці. Кількість вакансій, які розмістили на платформі OLX робота у жовтні, становить понад 14 тис.

Про це йдеться в дослідженні OLX робота.

"Порівняно з жовтнем 2025 року, загальна кількість відгуків на вакансії у сфері зросла на 3%. Водночас середня кількість відгуків на 1 оголошення збільшилася суттєвіше — з 4,8 до 6,6, тобто майже на 38%. Тобто, в середньому на кожну пропозицію роботи відгукується більше кандидатів, ніж рік тому", - йдеться в дослідженні.

Медіанна зарплата за рік у категорії зросла на 13% до 26 тис. грн.

Найчастіше роботодавці шукають продавців — кількість оголошень у жовтні 2026 сягнула понад 8 тис. Також активно шукають касирів, продавців-консультантів, менеджерів з продажу, пекарів, торгових представників.

Натомість з боку кандидатів тенденція зовсім інакша. Рекордний попит спостерігається на вакансію менеджера інтернет-магазину — в середньому 175 відгуків на 1 оголошення. На другому місці менеджер з продажу, однак показник суттєво менший — 24 відгуки на 1 оголошення. Активність рівня 16 відгуків на 1 оголошення маємо на посаду менеджера по роботі з клієнтами.

Натомість на вакансію продавця, яка є найбільш затребуваною серед роботодавців, фіксували 5 відгуків на 1 оголошення.

"У певних випадках менша кількість відгуків на одне оголошення може пояснюватися тим, що на деякі вакансії значно більша кількість пропозицій. Тож рівень конкуренції серед кандидатів тут суттєво менший. Однак нетипові показники, наприклад, 175 відгуків на одне оголошення, свідчать і про нерівномірну привабливість професій для шукачів. Зокрема, посади, пов'язані з онлайн-торгівлею, можуть бути більш затребуваними та бажаними завдяки можливості працювати віддалено", - пояснили аналітики.

Рівень заробітної плати у сфері знаходиться в межах від 22 до 35 тис. грн, однак він суттєво залежить від спеціалізації.

Один із найвищих медіанних окладів у торгових представників (35 тис. грн) та пекарів (33,6 тис. грн). Товарознавцям, касирам та менеджерам з продажу пропонують медіанну зарплату 27–28 тис. грн. На рівні медіанних 25 тис. грн можуть заробляти продавці, менеджери по роботі з клієнтами, менеджери інтернет-магазину.

За кількістю опублікованих вакансій у жовтні 2026 року лідирувала Київська область: у категорії "Роздрібна торгівля, продажі, закупки" було розміщено близько 5,1 тис. оголошень.

Також до топ-5 увійшли Дніпропетровська область (1,4 тис. оголошень), Львівська (1,2 тис.), Одеська (1 тис.), Харківська (670).

Водночас динаміка відгуків показує, що активність кандидатів зростає і в інших областях, зокрема тих, які не входять до лідерів за кількістю вакансій. Щодо Полтавської області, то саме тут зафіксували рекордне зростання кількості відгуків у категорії роздрібної торгівлі: +141% порівняно з жовтнем 2025 року.

Найпомітніше підвищення медіанної оплати праці відбулося на заході України:

медіанна заробітна плата зросла на +38% у Волинській області (до 27,5 тис. грн);

на 32% у Тернопільській (до 30 тис. грн);

на 28% у Хмельницькій (до 25,5 тис. грн);

на 24% у Рівненській (до 24,8 тис. грн).

Нагадаємо:

У серпні 2026 року до переліку найбільш оплачуваних вакансій увійшли переважно робітничі професії, тоді як у серпні 2022-го рейтинг включав, зокрема, рієлтора та далекобійника.