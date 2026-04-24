"Клуб білого бізнесу" збільшився на 18%: які сфери представлені найбільше

В Україні 8 991 учасник перебуває наразі у "Клубі білого бізнесу", що на 18% більше, ніж на кінець 2025 року.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Найбільше компаній працює у сфері торгівлі та ремонту транспорту — 1 773 підприємства або 21%. Майже наздоганяє аграрний сектор — 1 652 компанії (20%), а переробна промисловість налічує 1 453 бізнеси (17%).

До клубу можуть потрапити компанії та ФОПи, які демонструють відкритість, сумлінно сплачують податки, подають звітність та не мають зв'язків із Росією.

34 компанії з Клубу білого бізнесу потрапили до Індексу Опендатаботу 2026.

Серед них "АТБ-Маркет" із доходом 247,3 млрд грн, енергетичні компанії Дніпровські енергетичні послуги (31,8 млрд грн) та Київська обласна ЕК (31,6 млрд грн), аграрний гігант Миронівська птахофабрика (27,3 млрд грн) та Інтерпайп Ніко Тьюб (23,7 млрд грн).

Серед учасників клубу 100 компаній входять до фінансово-промислових груп, ще 124 — пов'язані з ними.

Найбільше представництво має група АТБ — 9 компаній із сумарним доходом понад 273 млрд грн.

Далі йде "Західнадрасервіс" — 7 компаній з доходом 6,77 млрд та МХП — 6 компаній з загальним доходом 39,78 млрд.

До п'ятірки лідерів також потрапили група Пінчука та група братів Супруненків.

Окрім великих компаній, у списку є і малий та середній бізнес — 581 ФОП.

