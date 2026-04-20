На ринку майже без змін: які сідлові тягачі обирають українські перевізники

За березень в Україні було зареєстровано 1 261 сідловий тягач.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Зокрема, внутрішні перепродажі продемонстрували найбільшу динаміку росту відносно лютого (+12%), але в річному вимірі ринок просів на 6,4%.

Згідно з аналітикою, беззаперечним королем українських доріг залишається DAF XF (230 од.). Його частка майже вдвічі перевищує показники найближчого конкурента. На другому місці впевнено тримається MAN TGX (137 од.), а замикає трійку Volvo FH (96 од.).

Як йдеться в дослідженні, сегмент імпорту вживаної техніки з Європи майже завмер у рості (+2,3% порівняно з лютим). Показник у 405 одиниць — це на 11% менше, ніж у березні 2025 року.

У структурі імпорту боротьба між DAF XF (112 од.) та MAN TGX (108 од.) йде майже на рівних — різниця лише у кілька одиниць. Третю позицію тримає Scania R-Series (46 од.), яку обирають ті, для кого паливна ефективність на великих дистанціях є критичною.

За словами аналітиків, найбільше падіння зафіксовано в сегменті нових імпортних тягачів — мінус 24,4% порівняно з лютим. Лише 62 нові машини отримали першу реєстрацію.

У цьому вузькому сегменті лідером став MAN TGX (19 од.), який зумів випередити Volvo FH 13 од.). Замикає трійку Mercedes-Benz Actros (9 од.).

В Україні за березень було зафіксовано 1770 реєстрацій вантажних автомобілів повною масою понад 3,5 тонни.