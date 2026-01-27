Експерти визначили, де в Україні найчастіше купують авто та які моделі обирають

За підсумками 2025 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

Про це повідомляє Укравтопром.

Згідно з аналітикою:

Впродовж року кияни придбали – 26,2 тис. нових легкових авто.

На Київщині було зареєстровано – 7,8 тис. нових авто.

Мешканці Дніпропетровщини купили – 6,8 тис. од.

В Одеській обл. – 4,5 тис. од.

На Львівщині – 4,4 тис. од.

Йдеться, що у столиці бестселером року став компактний кросовер RENAULT Duster.

На ринках Київської та Дніпропетровської обл. найбільшим попитом користувався електромобіль VOLKSWAGEN ID.Unyx. На Одещині частіше обирали BYD Song Plus. На Львівщині переміг кросовер TOYOTA RAV-4.

Водночас найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків у минулому році продемонстрували:

Львівська обл. – 35,1 тис. од.;

м.Київ – 24 тис. од.;

Київська обл. – 19,1 тис. од.;

Дніпропетровська обл. – 16,3 тис.од.;

Рівненська обл. – 16,2 тис. од.

Найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону на цих ринках, крім Рівненщини був електромобіль TESLA Model Y. У Рівненській обл. - VOLKSWAGEN Golf.

Нагадаємо:

У листопаді 2025 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Харківська області.