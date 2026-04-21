Українці купили цьогоріч понад 2600 легковиків з Китаю: які нові та вживані моделі найпопулярніші

Впродовж першого кврталу 2026 року українці придбали 2608 од. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 5% менше, у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Йдеться, що з цієї кількості: нових – 2230 од. (+3%); вживаних – 378 од. (-36%) од. Більшість легковиків з КНР були електромобілі – 58% (торік - 83%).

Згідно з аналітикою, найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

1. BYD Leopard 3 - 216 од.;

2. BYD Sea Lion 06 - 181 од.;

3. VW ID.UNYX - 125 од.;

4. ZEEKR 001 - 120 од.;

5. BYD Song Plus - 88 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

1. BUICK Envision - 39 од.;

2. BYD Song Plus - 30 од.;

3. BYD Song L - 30 од.;

4. ZEEKR 001 - 21 од.

5. VOLVO S90 - 18 од.

Нагадаємо:

Українці впродовж лютого придбали 466 легкових авто, ввезених з Китаю, що на 48% менше, ніж у лютому 2025 року.