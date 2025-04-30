Компания Тигипко начала строить новый завод в Черновицкой области

В селе Коболчин Черновицкой области начинается реализация масштабного проекта - строительство завода по производству концентрированных соков "Интерджус Буковина".

Об этом сообщил председатель Черновицкого облсовета Алексей Бойко.

Завод будет строиться в рамках индустриального парка площадью почти 12 гектаров в Сокирянской общине.

В состав инфраструктуры войдут складские помещения, очистные и сушильные сооружения, административные здания, а также подъездные дороги. Координацией всех этапов занимается инициативная кампания "Фруктовая индустрия".

Как сообщил Бойко, новое предприятие сможет перерабатывать до 1,5 тысячи тонн фруктового сырья ежесуточно. Основная продукция - концентрированный яблочный сок, а также соки из местных ягод: малины, вишни, черешни, слив и тому подобное.

Сырье для производства планируют закупать преимущественно у фермерских хозяйств Черновицкой области и соседних регионов.

Кроме основной продукции, завод будет производить биогаз, полученный в процессе переработки фруктов. Его планируют использовать для обогрева местных зданий.

Запуск производства запланирован до конца 2025 года. Сейчас продолжаются подготовительные работы.

Ожидается, что проект создаст около 150 рабочих мест.

Согласно данным Youcontrol, бенефициаром "Интерджус Буковина" является Сергей Тигипко. Он также является бенефициаром ООО "Фруктовая индустрия" вместе с Аллой Зиневич.

Напомним:

Основатель группы компаний "ТАС" Сергей Тигипко в конце 2024 года сообщил о новых направлениях бизнеса группы: покупку семенного завода и элеватора, строительство заводов по переработке яблок на концентрат и вагоностроительного завода.