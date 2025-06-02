Tesla вже не крута: марка втрачає привабливість
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Дедалі менше клієнтів вважають автовиробника Tesla Ілона Маска топовою маркою.
Про це пише Укравтопром з посиланням глобальне опитування UBS.
Згідно з ним кількість покупців, які вважають Tesla найкрутішим у світі автобрендом, знизилася до 18%.
Ще у 2022 році цей показник становив 23%.
У США, рівень схвалення за той самий час впав із 38% до 29%, а в Європі - з 20% до 15%.
Найнижчий результат Tesla показала в Китаї - лише 14% проти 18% у 2023 році.
Нагадаємо:
У квітні китайський автовиробник BYD вперше випередив Tesla за кількістю проданих електрокарів у Європі.